العتبة المقدسة تنفق اكثر من (3) مليار دينار لعلاجهم هيئة الصحة: اكثر من مليون و(348) زائر تعالجوا مجانا

2022/09/18 | 00:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة ان ملاكاتها

الطبية والتمريضية قدمت خدماتها

العلاجية الى اكثر من مليون و(348) زائر

مجانا، وان العتبة المقدسة تكفلت

بنفقات علاجهم وانفقت اكثر

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