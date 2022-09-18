2022/09/18 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iKgiWoCUkpo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتح باب الأمل .. و مقتدى الصدر يُقاوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتح باب الأمل .. و مقتدى الصدر يُقاوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).