بالأحضان.. استقبال مدرب منتخب السعودية لفهد المولد يُثير تفاعلاً واسعًا

2022/09/18 | 00:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة لحظة الاستقبال الحار من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، للاعب فهد المولد، العائد مجدداً لصفوف الفريق، بعد غيابه بداعي الإيقاف.

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