روسيا تستعين بـ

2022/09/18 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت القوات الأوكرانية استخدام الجيش الروسي لطائرات مسيرة إيرانية في تنفيذ ضربات في منطقة خاركيف الأوكرانية، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن قادة أوكرانيين.

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