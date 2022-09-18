2022/09/18 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تكثيف جهودها لإغلاق سجن غوانتانامو، إذ عينت مؤخرا دبلوماسيا للإشراف على عمليات نقل المعتقلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يقترب من الإيفاء بوعده بشأن "غوانتانامو") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يقترب من الإيفاء بوعده بشأن "غوانتانامو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).