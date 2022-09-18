2022/09/18 | 02:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إنفجارات هزت مناطق داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية.وأشارت الوكالة إلى وجود تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل.

ظهرت المقالة وسط تحليق للطيران الإسرائيلي..



انفجارات داخل الحدود السورية – اللبنانية أولاً على ايرث نيوز.

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