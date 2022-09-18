ألابا يقدم وعدا لجماهير الريال قبل الديربي

2022/09/18 | 02:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقدم النمساوي دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، وعدا لجماهير الميرنجي، قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة السادسة لليجا.وقال ألابا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ستكون مباراة خاصة وصعبة، أتلتيكو مدريد فريق رائع، خاصة في ملعبه".وأضاف: "الديربي دائما ما يكون مميزا، خاصة في ظل جاهزية الفريقين".وتابع: "أود أن أشكر الجماهير كثيرا على كل شيء، ونعدهم بتقديم أداء في منتهى القوة غدا".وأكمل: "بدأنا الموسم بشكل جيد وعلينا مواصلة العمل الجاد لتحقيق الكثير من الأشياء، نحن لا ننظر إلى الوراء، نحن نتطلع إلى الأمام".وواصل: "لدينا مرافق رائعة في ريال مدريد، ونعمل بجد على أرض الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية".وزاد: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، وأريد مساعدة الفريق، شخصيا أريد أن أعمل بجد كل يوم وأن أبذل قصارى جهدي".وختم: "نحن نعمل معا كفريق واحد، من المهاجمين إلى المدافعين، كان الموسم الماضي جيد جدا، ويجب أن نعمل مثل الموسم الماضي".

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