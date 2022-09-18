السودان.. اتفاق المكون العسكري على النأي بنفسه عن الحكم

2022/09/18 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكون العسكري في السودان التزامه بالخروج من العمل السياسي مشددا على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة توافيقة غير حزبية تدير المرحلة الانتقالية أو منتخبة.هل سينأى العسكر بنفسه عن التدخل في اختيار رئيسي مجلس السيادة والوزراء؟ وكيف تنظر واشنطن إلى هذا التطور في المشهد السياسي في السودان؟

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