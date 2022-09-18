الحكومة التونسية ترفع أسعار المحروقات

2022/09/18 | 03:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقررت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات والتي تشمل عدة أصناف، وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار خام برنت.وقال راديو موزاييك إن وزيرتي الصناعة والمناجم والطاقة نايلة القنجي، والتجارة فضيلة الرابحي وقعتا القرار.وبموجب القرار بات سعر سعر البنزين "الخالي من الرصاص الممتاز" 2730 مليما للتر، و"البنزين الخالي من الرصاص الرفيع" 2400 مليم، و"الغازوال بدون كبريت الممتاز" 2425 مليما و"الغازوال دون كبريت" 2080 مليما و"الغازوال العادي" 1860 مليم و"بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي" 950 مليما.وبخصوص قوارير الغاز المسال، سيكون سعر القارورة ذات حمولة 13 كغ 8800 مليم وذات 6 كغ 4060 مليم وذات 5 كغ 3385 مليم وذات 3 كغ 2030 مليم.ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، فان معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى 107 دولار للبرميل.

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