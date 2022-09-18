2022/09/18 | 04:03 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيد أنّ الخلاف الآن يجري حول شكل الحكومة القادمة وماهية صلاحيتها؟ الصدريون يريدونها حكومةً تقودها شخصية مستقلة عن الإطار والتيار، ومهمتها تنحصر في وضع يشابه حكومة تصريف الأعمال اليومية،
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الصراع على تشكيل الحكومة أم إدارة مواردها؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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