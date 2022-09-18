العجز التجاري التونسي يقفز إلى 5.3 مليار دولار

2022/09/18 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعهد الحكومي للإحصاء، الاثنين، إن الميزان التجاري التونسي عانى من عجز قدره 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 61٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

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