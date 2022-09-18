حفرة ضخمة تظهر في أحد شوارع إسرائيل

2022/09/18 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزير النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي من ظهور حفرة كبيرة على طريق سريع رئيسي للقادمين إلى تل أبيب، وفق ما نقلت صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل" عن "القناة 12".

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