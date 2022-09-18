عاصفة نادرة تضرب ألاسكا

2022/09/18 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية، السبت بأن عاصفة نادرة القوة تضرب غرب ألاسكا قد تسببت في تشكل أمواج ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف منازل.

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