2022/09/18 | 07:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qpvLby6sY_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانقسام يضرب موالي طهران.. والمالكي والخزعلي للتغيير شياع يعارضان | نشرة اخبار السادسة 2022/9/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانقسام يضرب موالي طهران.. والمالكي والخزعلي للتغيير شياع يعارضان | نشرة اخبار السادسة 2022/9/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).