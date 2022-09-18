بالسيوف والمولوتوف.. عشرات الأفارقة يعتدون على عائلة جزائرية

2022/09/18 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى عشرات الرعايا الأفارقة على عائلة جزائرية في مدينة سكيكدة بالجزائر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.

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