أطباء : ألم الأسنان قد يكون من أعراض ورم في الدماغ

2022/09/18 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعاتضح للأطباء أن ألم الأسنان المستمر قد يكون من أعراض ورم في الدماغ.وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الأطباء خلال أكثر من ستة أشهر لم يتمكنوا من تشخيص سبب ألم الأسنان المستمر الذي كانت تعاني منه الشابة البريطانية إيما فيبستر، حيث لم تساعد الأدوية والعقاقير المختلفة المستخدمة في علاج العصب الوجهي على تحسن حالتها، بل بدلا من ذلك ساءت حالتها أكثر، وبدأت عندها مشكلات في الرؤية.وعند مراجعتها لأخصائي أمراض العيون، لم يكتشف إصابتها بأي مرض من أمراض العيون، لذلك طلب منها إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي كشف وجود ورم في الدماغ، ما سبب الألم الذي تعاني منه هذه الفترة الطويلة.وتقول الشابة إيما فيبستر، "أخبروني أن الورم حميد، لكنني كنت مستعدة لتنظيم جنازتي.لأن جدتي توفيت في عمر 55 عاما بسبب ورم في الدماغ.وكنت والوالدان قلقين جدا من أن يحصل معي شيء فظيع".وتجدر الإشارة، إلى أن جراحي الجملة العصبية تمكنوا من استئصال 70 بالمئة من هذا الورم، وأبلغوها بضرورة الخضوع للفحوص الطبية دائما، لأن الورم قد يعود للنمو ثانية.المصدر: gazeta.ru

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