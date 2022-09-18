العيسى بمؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان: غالبية الصراعات والحروب كانت نتيجة أفكار محسوبة على الأديان

2022/09/18 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الأمين لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، كلمة خلال مؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان لفت فيها إلى أن غالبية الصراعات والحروب كانت نتيجة أفكار محسوبة على الأديان.

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