2022/09/18 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض المشاريع الصغيرة ومدة تسديده » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:12

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