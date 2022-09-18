2022/09/18 | 09:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iPFQDWc2bWg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب إبرتين "خبط".. الحاجة مهدية حماد تعرضت لأزمة صحية الزمتها الفراش) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب إبرتين "خبط".. الحاجة مهدية حماد تعرضت لأزمة صحية الزمتها الفراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).