عزاء الملكة إليزابيث.. تايوان تتلقى

2022/09/18 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية التايوانية، الأحد، إن سفير تايوان الفعلي في لندن تلقى "دعوة خاصة" للتوقيع في كتاب العزاء لملكة بريطانيا إليزابيث، مضيفة أنه لقي نفس المعاملة التي حظيت بها الشخصيات البارزة الأخرى.

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