إدارة بادين تكثف جهودها لإغلاق غوانتانامو

2022/09/18 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن كثفت جهودها لإغلاق المعتقل الموجود على أراضي القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانامو في كوبا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السلطات الأمريكية عينت المسؤولة بوزارة الخارجية، تينا كايدانوف، في منصب المندوبة الخاصة لغوانتانامو حتى تتمكن من مراجعة قضايا بعض السجناء لاحتمال إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى سجون في دول ثالثة.

وأشارت الصحيفة أن كايدانوف، التي لديها خبرة في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، لن تتمكن من تقديم تقارير مباشرة إلى وزارة الخارجية بشأن عملها.

وقالت الصحيفة إن 36 سجينا يوجدون في غوانتانامو، بينما تكلف المحافظة على السجن الحكومة الأمريكية 540 مليون دولار سنويا.

وصل آخر سجين إلى غوانتانامو عام 2008، وقد تبين أن العديد من السجناء محتجزون هناك بدون محاكمة منذ 20 عاما.

تم إنشاء سجن خليج غوانتانامو في عام 2002 في عهد رئيس الولايات المتحدة آنذاك، جورج بوش الأبن.

فقد جرى نقل الأشخاص الذين تم أسرهم خلال العملية في أفغانستان آنذاك، وعمليات أخرى لمكافحة الإرهاب، إلى هذا المعسكر.

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