2022/09/18 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن قروض للمشاريع الصغيرة تصل 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون وتشمل المواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى".

واضاف: "مدة تسديد القرض 6 سنوات والتقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن عن قروض للمشاريع الصغيرة تصل 25 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن عن قروض للمشاريع الصغيرة تصل 25 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).