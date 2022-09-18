2022/09/18 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد المملكة المتحدة أحداثاً غير تقليدية بسبب وفاة الملكة إليزابيث التي أدت إلى إلغاء بعض الفعاليات والأنشطة في بريطانيا الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أزمة طاقة.ومن المقرر أن تُغلق البنوك في بريطانيا يوم الإثنين المقبل والذي يوافق يوم جنازة الملكة، ما يعني أن العديد من الشركات […]

ظهرت المقالة الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر 2.6 مليار دولار بسبب وفاة الملكة إليزابيث أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر 2.6 مليار دولار بسبب وفاة الملكة إليزابيث) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر 2.6 مليار دولار بسبب وفاة الملكة إليزابيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).