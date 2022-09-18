قائمقام المركز:كربلاء تحتاج الى هيئة مستقلة للزيارات المليونية والعتبتين المقدستين الاكثر امانا في ادارتها

2022/09/18 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائمقام قضاء مركز كربلاء المقدسة

ان الحاجة باتت ماسة لإيجاد وزارة او

هيئة مستقلة لادارة الزيارات المليونية

في كربلاء المقدسة ولكن يجب لا تكون ضمن

محاصصة سياسية ووضعها في أيدي أمينة ولا

توجد أيدي أ

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