العمل تصدر تنويهاً بشأن المشمولين بالحماية الاجتماعية

2022/09/18 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن المشمولين بالحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة أن “هيئة الحماية الاجتماعية أكدت أنها ستعلن اسماء المشمولين بالوجبة الثامنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة حصراً ( صفحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صفحة هيئة الحماية الاجتماعية)”.

وأضاف أنه “ما يتم تداوله حاليا من اسماء عبر بعض الصفحات الوهمية والكروبات لا اساس لها من الصحة”، داعيا “الجميع الى اعتماد الاخبار من مصدرها الرئيس”.

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