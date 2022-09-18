الرافدين يطلق قروضاً جديدة

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اطلاق قروض المشاريع الصغيرة والتي تصل الى 25 مليون.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أنه “تم اطلاق قروض المشاريع الصغيرة والتي تصل الى 25 مليون”، مبينا ان “القروض تشمل المواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى”.
واضاف، أن “مدة تسديد القرض 6 سنوات والتقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.
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