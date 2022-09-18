2022/09/18 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الداخلية في مؤتمر صحفي: خطة تأمين الزيارة الأربعينية تميزت بإنها الأكثر عدداً من حيث مشاركة القوات الأمنية

وزير الداخلية: سجلنا دخول أكثر من 4 ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية

وزير الداخلية: قواتنا الأمنية منعت الكثير من التحديات

وزير الداخلية: القوات الأمنية تعاملت بحزم مع كل ما شأنه أن يزعزع الوضع الأمني

وزير الداخلية : لم يشهد أي بلد دخول مثل هذه الاعداد من الزائرين

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