العراق يرفع حيازته للسندات الامريكية الى 2.5 مليار دولار في تموز الماضي

2022/09/18 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم، الاحد، ان العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من 2.5 مليار دولار خلال شهر تموز الماضي.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها تابعته (بغداد اليوم)، إن "حيازة العراق من السندات الخزانة الامريكية لشهر تموز من العام 2022 ارتفعت بمقدار 2.622 مليار دولار وبنسبة 8.2% لتصل الى 34.587 مليار دولار بعد ان كانت 31.965 مليار دولار في شهر حزيران الماضي"، مبينة ان " هذه السندات ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 19 مليار دولار".

واضافت أن "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 14.149 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 20.393 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.45% من سندات العالم.

وعربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 121.611 مليار دولار، وتأتي الكويت ثانيا بواقع 49.377 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثالثا 41.315 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 6.996 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.783 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.234.289 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 970.014 مليار دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 634.628 مليار دولار، ومن ثم تأتي لكسمبورغ بواقع 304.218 مليارات دولار".

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