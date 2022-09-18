العصائب تدعو لتشكيل وزارة خاصة بزيارة العتبات الشيعية في العراق

2022/09/18 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا المتحدث باسم حركة "عصائب أهل الحق" نعيم العبودي، إلى تشكيل وزارة خاصة لإدارة زيارات العتبات الشيعية في العراق.

وقال العبودي في تغريدة، تابعتها (بغداد اليوم)، إنّ "المشهد عظيم خلال زيارة الأربعين، تجلّى في شوارع كربلاء حيث مرّت حشودٌ قُدّرت بـ 21 مليون إنسان، منهم 3 مليون أجنبي، وهو أكبر تجمّع بشري على مرّ التاريخ، جعل من زيارة الإمام الحسين زيارة دوليّة وعالمية".

وأضاف العبودي، أنّ ذلك "يتطلّب تشكيل وزارة خاصّة تدير زيارة العتبات المقدسة وتطوّر الخطط".

وبوقت سابق، أكدت العتبة العباسية المقدسة، أن عدد زائري الأربعينيّة بلغ أكثر من 21 مليون زائر.

وأصدرت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بيانا مقتضبا تلقته (بغداد اليوم) بينت فيه أن "أعداد الزائرين لمحافظة كربلاء المقدسة والمسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ بلغ (21,198,640 ) زئـراً.

بالمقابل، اعلن معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، عن مشاركة اكثر من الفي عجلة عسكرية بنقل زوار الاربعينية.

وقال المحمداوي، في تصريح فيديوي تلقته (بغداد اليوم)، إن الزيارة الأربعينية لهذا العام غير مسبوقة حيث شارك فيها أعداد كبيرة جداً من الزائرين"، مبيناً أن جهود أبطال الجيش العراقي كبيرة جداً بكافة صنوفه (الدفاع الجوي وطيران الجيش والصنف الكيماوي والفرقة التاسعة والطبابة والقوات الخاصة وكتائب الاستطلاع والتموين والنقل والالوية المدرعة والهندسة العسكرية).وأضاف، أن "أكثر من 2000 عجلة تابعة الى الجيش تشارك في نقل الزائرين بعمل مميز ودقيق"، مؤكداً أن "الأمور تسير بشكل جيد تحت إشراف قيادة عمليات كربلاء المقدسة ".

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