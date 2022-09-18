2022/09/18 | 10:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يقلب العقول بتفوقه على قطر ! | تقرير

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