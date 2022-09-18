2022/09/18 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا تعرضت للدغة بعوضة من قبل، فربما تتذكر مدى الإزعاج التي تسببه، وكلما حككت مكان اللدغة، زادت الأمور سوءَا، ويشرح بعض الخبراء سبب الشعور بالحكّة الشديدة لهذه اللدغات وكيفية علاج هذا الألم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تسبب لدغات البعوض الرغبة بالحكّة..وكيف تمنع ذلك؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تسبب لدغات البعوض الرغبة بالحكّة..وكيف تمنع ذلك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).