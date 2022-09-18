2022/09/18 | 10:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يؤكد افشال محاولات خلق فتنة اثناء الزيارة الاربعينية.

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