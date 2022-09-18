زلزال قوي قرب تايوان وتحذير من تسونامي

2022/09/18 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، الأحد، بأن زلزالا قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

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