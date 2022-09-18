2022/09/18 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ضرب زلزال شمال شرق اليابان، بلغت قوته 7.2 درجة، اليوم الاحد، وأصدرت السلطات تحذيرا من خطر تسونامي.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه في محافظة مياغي، بالقرب من الساحل الذي يقع فيه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 7.2 درجة شمال شرق اليابان والسلطات تحذر من خطر تسونامي المركز الخبري الوطني.

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