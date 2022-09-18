2022/09/18 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ، اليوم الاحد،شكره وتقديره لاستضافة الحكومة والشعب العراقي لزوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام .وكتب كنعاني في صفحته على الانستغرام اليوم الاحد ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كنعاني: زيارة الاربعين هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي المركز الخبري الوطني.

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