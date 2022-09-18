زائر افريقي من دولة تشاد يزور كربلاء ويتحدث عن مشاهدته في زيارة الاربعين

2022/09/18 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زائر من دولة تشاد الافريقية جاء

الى العراق زائرا للمشاركة في اربعينية

الامام الحسين (عليه السلام) وان مدينة

كربلاء المقدسة غصت بالبشر ولا تستطيع

ان ترى الارض من زخمهم ولم يبقى موطأ قدم

فيها للناس

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