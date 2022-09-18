2022/09/18 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد اليوم الأحد 18 أيلول، إقامة العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي:

14:00 برينتفورد — آرسنال

16:00 مانشستر يونايتد — ليدز يونايتد

16:15 إيفرتون — ويس هام

18:00 تشيلسي — ليفربول

الدوري الإسباني:

17:15 فياريال — إشبيلية

19:30 ريال سوسيداد — إسبانيول

22:00 ريال مدريد — أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي:

13:30 أودينيزي — إنتر ميلان

16:00 مونزا — يوفنتوس

19:00 روما — أتلانتا

21:45 ميلان — نابولي

الدوري الفرنسي:

16:00 نيس — أنجيه

18:05 نانت — لانس

21:45 ليون — باريس سان جيرمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز مباريات اليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز مباريات اليوم الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).