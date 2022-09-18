بابل.. رجل يجهز على نجله بعد تلقيه طعنة منه ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة

2022/09/18 | 11:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شخص على يدي والده جراء خلاف حصل بينهما جنوب محافظة بابل.

وقال المصدر، إن “رجلا أقدم على قتل ابنه البالغ من العمر (16) عاماً باطلاق النار عليه بسبب خلاف عائلي في قضاء الهاشمية جنوب بابل.

وأضاف أن الرجل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تعرضه الى طعنة بالسكين من قبل ولده قبل أن يطلق النار عليه ويرديه قتيلا.

وفي حادث آخر أشار المصدر إلى مصرع خمسة زائرين جميعهم من أُسرة واحدة وهم: أب وزوجته وأولاده الثلاثة بينما أُصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة اصطدام ثلاث سيارات تحمل زوار الأربعينية على طريق حلة – نجف في ناحية الكفل جنوب محافظة بابل.

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