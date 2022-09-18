الرئيس الايراني يزور نيويورك الامريكية غداً ولا لقاء مع بايدن

2022/09/18 | 11:11 - المصدر: وكالة خبر

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يتوجه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، يوم غد الإثنين، الى مدينة نيويورك الامريكية، بحسب ما اوردته قناة العالم الايرانية.

وقالت القناة، إن “زيارة رئيسي تأتي للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وفي تصريحات قبيل توجهه الى نيويورك، قال الرئيس الإيراني لشبكة سي بي إس، إن “الإدارة الأمريكية تدعي أنها مختلفة عن إدارة ترمب لكننا لم نشهد أي تغييرات”.

وأضاف، “لا أعتقد أن الاجتماع أو التحدث مع بايدن سيحدث ولن يكون ذلك مفيدا”.

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