حادث سير ’عنيف’ ينهي حياة عائلة بأكملها على طريق حلة- نجف

2022/09/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع خمسة زوار جميعهم من عائلة على طريق حلة - نجف في ناحية الكفل جنوب محافظة بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "خمسة زوار لقوا مصرعهم باصطدام ثلاث سيارات تحمل زوار الأربعينية على طريق حلة - نجف في ناحية الكفل جنوب محافظة بابل".

وأوضح أن " الخمسة من عائلة واحدة وهم اب وزوجته وأولاده الثلاثة وإصابة أربعة آخرين".

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