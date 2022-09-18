أب يردي ابنه قتيلا باطلاق ناري جنوبي بابل

2022/09/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإقدام رجل على قتل ابنه البالغ من العمر (16) عاماً بإطلاق النار عليه، جنوب بابل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، بأن "رجلا أقدم على قتل ابنه البالغ من العمر (16) عاماً باطلاق النار عليه بسبب خلاف عائلي في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل".

وأوضح أن "الرجل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تعرضه الى طعنة بالسكين من قبل ولده قبل ان يطلق النار عليه ويرديه قتيل".

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