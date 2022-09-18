ارتفاع صادرات العراق النفطية لأميركا خلال أسبوع

2022/09/18 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا لتصل لأكثر من 340 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.235 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 547 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.782 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 343 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 222 الف برميل يوميا".

كما أشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.937 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 484 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 425 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 288 الف برميل يومياً".

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