16ميدالية للعراق في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية

2022/09/18 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاختتمت، اليوم الأحد، منافسات بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية التي أقيمت في المغرب بحضور السفير العراقي بوتان دزيا .وحصل لاعبو منتخب ألعاب القوى العراقي على 16 ميدالية ملوَّنة، منها 6 ذهبية و8 فضية و برونزيتين، وكانت النتائج كالآتي:اليوم الأول. 1- ولدان نزار F41 ذهبية الرمح 2- احمد غني F40 ذهبية الرمح3- فاطمة فاضل T35 فضية 100 متر4- علي مبارك T38 فضية100 متر5- عباس حاتم T37 فضية 100 متر 6- كوفان حسن F41 برونزية الرمح اليوم الثاني. 1- علي مبارك ذهبية 200 متر T382- عباس حاتم فضية 200 متر T373- جراح نصار فضية الثقل F404-ولدان نزار فضية الثقل F415- كوفان حسن برونزية الثقل F40اليوم الثالث.1-علي مبارك ذهبية 400 متر T382- عباس حاتم ذهبية400 متر T373- جراح نصار ذهبية القرص F404- خضر عباس فضية الرمح F115- احمد غني فضية القرص F40

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