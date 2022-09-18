2022/09/18 | 11:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E8e_OPbJBLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المطلك: الرئيس بارزاني تمرس في العمل النضالي وله من الحكمة ما تمكنه من دعم التغيير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المطلك: الرئيس بارزاني تمرس في العمل النضالي وله من الحكمة ما تمكنه من دعم التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).