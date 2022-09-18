2022/09/18 | 11:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: حطمت جمعية خيرية بريطانية مسلمة، الاحد 09/18/2022، الرقم القياسي العالمي لأكبر...

ظهرت المقالة حملة الامام الحسين تحطم الرقم القياسي العالمي لتبرعات الدم ببريطانيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة الامام الحسين تحطم الرقم القياسي العالمي لتبرعات الدم ببريطانيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة الامام الحسين تحطم الرقم القياسي العالمي لتبرعات الدم ببريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).