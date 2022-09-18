2022/09/18 | 11:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد تقرير نشر على مجلة (ceoworld.biz) الأمريكية، الاحد 09/18/2022، أن قارة...

ظهرت المقالة مجلة أمريكية: بغداد بالمركز 52 عالمياً بين المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان أولاً على المسلة.

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