ارتفاع في اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2022/09/18 | 11:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد.

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