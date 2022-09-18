“سكاكين وسلاح”.. حصيلة دموية لخلاف عائلي راح ضحيته “الابن”

2022/09/18 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظة بابل اليوم الاحد، حدوث مشاجرة عائلية راح ضحيتها “الابن” بعد اطلاق النار عليه من قبل والده.وذكر مصدر امني لوكالية ايرث نيوز، ان “رجل اقدم على قتل ابنه البالغ من العمر (16) عاماً باطلاق النار عليه بسبب خلاف عائلي في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل”.واشار المصدر الى ان “الابن قام […]

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حصيلة دموية لخلاف عائلي راح ضحيته “الابن” أولاً على ايرث نيوز.

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