التهاب معدٍ يتسبب بزيادة الدموع واحمرار العين.. ما علاجه؟

2022/09/18 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعاني من زيادة الدموع واحمرار العينين؟ وهل أخبرك الطبيب أنك تعاني من التهاب الملتحمة الفيروسي؟ وربما تسأل نفسك عن طبيعة هذا الالتهاب وكيف يمكن علاجه بسرعة، قبل أن تتدهور حالتك.

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