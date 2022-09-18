إيران تشكر العراق حكومة وشعباً على كرم الاستقبال والضيافة لزوار الامام الحسين (ع)

2022/09/18 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق في ختام مراسم اربعينية الامام الحسين (ع)، عن شكرها وتقديرها للحكومة والشعب العراقي وجميع الزوار الإيرانيين الأعزاء.وجاء في بيان سفارة جمهورية إيران الإسلامية في العراق الذي صدر السبت أنه: انه تزامنا مع … Readmore

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